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Радбез ООН завтра збереться на засідання до 1000 днів війни Росії проти України

Під час візиту голова МЗС Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей.

Радбез ООН завтра збереться на засідання до 1000 днів війни Росії проти України
Андрій Сигіба
Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Завтра, 18 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає США, де відбудеться захід до 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що Сибіга виступить на спеціальному засіданні високого рівня на тлі посилення російської агресії та терору. 

"Цей важливий захід скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні. 

Під час візиту міністр також проведе в Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей із метою посилення підтримки України.

1 листопада Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до 1000 днів російської війни проти України. 

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