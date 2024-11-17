Росіяни вбили рибалку під час артобстрілу Сумської області

Також пошкоджено медичний заклад і 7 приватних будинків.

Сьогодні близько 13:00 окупанти з території РФ обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру Зноб-Новгородської громади Шосткинського району Сумщини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері.

Також пошкоджено медичний заклад і 7 приватних будинків.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ‒ ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух.