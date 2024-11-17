Внаслідок обстрілу РФ місто Бурштин на Франківщині залишилося без теплопостачання

Через ранковий масований обстріл РФ жителі міста Бурштин Івано-Франківської області залишилися без тепла.
Про це повідомляє Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Наразі в області відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині", — повідоляє очільниця ОВА.
На території міста працюють 10 "Пунктів незламності". Там люди можуть зігрітись та зарядити мобільні пристрої.
- Через ракетну атаку РФ в Івано-Франківській області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.