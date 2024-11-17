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Внаслідок обстрілу РФ місто Бурштин на Франківщині залишилося без теплопостачання

У місті працюють 10 пунктів незламності.

Внаслідок обстрілу РФ місто Бурштин на Франківщині залишилося без теплопостачання
ліквідація наслідків обстрілів на Прикарпатті
Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Через ранковий масований обстріл РФ жителі міста Бурштин Івано-Франківської області залишилися без тепла.

Про це повідомляє Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Наразі в області відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині", — повідоляє очільниця ОВА.

На території міста працюють 10 "Пунктів незламності". Там люди можуть зігрітись та зарядити мобільні пристрої.

  • Через ракетну атаку РФ в Івано-Франківській області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. 
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