Внаслідок обстрілу РФ місто Бурштин на Франківщині залишилося без теплопостачання

Через ранковий масований обстріл РФ жителі міста Бурштин Івано-Франківської області залишилися без тепла.

Про це повідомляє Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Наразі в області відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині", — повідоляє очільниця ОВА.

На території міста працюють 10 "Пунктів незламності". Там люди можуть зігрітись та зарядити мобільні пристрої.