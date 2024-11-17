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Індія заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети великої дальності

Індія провела вчора випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності, заявив міністр оборони країни Раджнатх Сінгх, повідомляє DW.

Ракету запустили з острова Абдул Калам на східному узбережжі.

Гіперзвукова зброя може розвивати швидкість, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. За даними Атлантичної ради, лише США, Китай та Росія продемонстрували гіперзвукові можливості. Північна Корея та хусити в Ємені також заявили, що провели випробувальні пуски таких ракет.

“Це історичний момент, і це значне досягнення вивело нашу країну до групи обраних країн, які мають такі критично важливі і передові військові технології”, ‒ написав Сінгх у соцмережі Facebook.

Згідно з заявою уряду Нью-Делі, Організація оборонних досліджень та розробок та промислові партнери розробили ракету для доставки корисних вантажів на відстань понад 1500 км.

“Дані польоту... підтвердили успішні кінцеві маневри і удар з високим ступенем точності”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Фото: facebook.com/RajnathSinghBJP

В останні роки Нью-Делі зміцнює оборонну співпрацю із західними країнами, переважно через альянс “Квад”, до якого входять США, Японія та Австралія.

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