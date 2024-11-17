Рятувальники вилучили частину російської ракети із житлового будинку у Києві

Рятувальники вилучили частину російської ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва, внаслідок ранкового масованого обстрілу.
Про це повідомляє МВС України.
"За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки", — зазначають у повідомленні.
Частину ракети передали для подальшого вивчення.
- Уночі та вранці 17 листопада росіяни атакували Київ. Є пошкодження в декількох районах: Печерському, Голосіївському та Дніпровському.