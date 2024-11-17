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Рятувальники вилучили частину російської ракети із житлового будинку у Києві

Частину ракети вилучили з п'ятиповерхового будинку у Печерському районі столиці.

Рятувальники вилучили частину російської ракети із житлового будинку у Києві
вилучення частини російської ракети
Фото: МВС України

Рятувальники вилучили частину російської ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва, внаслідок ранкового масованого обстрілу.

Про це повідомляє МВС України.

"За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки", — зазначають у повідомленні.

Частину ракети передали для подальшого вивчення.

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