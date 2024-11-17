Рятувальники вилучили частину російської ракети із житлового будинку у Києві

"За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки", — зазначають у повідомленні.

Про це повідомляє МВС України.

Рятувальники вилучили частину російської ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва, внаслідок ранкового масованого обстрілу.

Частину ракети вилучили з п'ятиповерхового будинку у Печерському районі столиці.

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