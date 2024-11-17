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Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку

Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони двома відділеннями піхоти.

Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку
Фото: скріншот з відео

Бійці Краматорського прикордонного загону відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку. 

Про це повідомляє міністр МВС Ігор Клименко.

Він зазначає, що російські військові намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону, двома відділеннями піхоти.

"Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Далі за вогневої підтримки двох БМП окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу", — ідеться у повідомленні.

Військовослужбовці Держприкордонслужби понад дві години вели запеклий бій. За допомогою аеророзвідки та бійців Сил оборони з сусідніх позицій, прикордонники знищили дві БМП росіян.  Живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон. 

Решта 12 російських штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.

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