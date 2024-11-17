Це був перший бойовий пуск військовослужбовиці і перше влучання.

17 листопада під час комбінованої російської атаки по Україні військовослужбовиця Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Відое знищення російської ракети опублікували Повітряні сили ЗСУ.

У повітряних силах зазначають, що це був перший бойовий пуск військовослужбовиці і перше влучання. Солдат Наталія Грабарчук пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції й хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий, і в ціль. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність", – каже військовослужбовиця.

Зазначається, що в цивільному житті жінка була вихователем дошкільного навчального закладу, із 2021 року вона служить у зенітному ракетному підрозділі Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід» на посаді стрільця-зенітника.