Російська армія посилює наступальні дії на Куп'янському напрямку фронту, — розвідка Британії

Куп'янськ має важливе значення, адже є транспортним вузлом і логістичним центром.

Біля Куп'янська Харківської області російська армія активізувала наступальні дії. Армія РФ вийшла до річки Оскіл.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією розвідки Британії, війська РФ наразі вийшли до річки Оскіл на півдні від міста Куп'янськ та змогли розірвати логістичні лінії ЗСУ на східному березі річки. У розвідці додають, що Росія намагається посилити тиск на Сили оборони України в цьому районі.

Жителів Куп'янська та прилеглих районів вже евакуювали. Водночас, цьому регіоні досі залишається близько 4 тисяч цивільних.

Місто Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним вузлом і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року.