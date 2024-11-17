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Російська армія посилює наступальні дії на Куп'янському напрямку фронту, — розвідка Британії

 Куп'янськ має важливе значення, адже є транспортним вузлом і логістичним центром.

Російська армія посилює наступальні дії на Куп'янському напрямку фронту, — розвідка Британії
Фото: EPA/UPG

Біля Куп'янська Харківської області російська армія активізувала наступальні дії. Армія РФ вийшла до річки Оскіл.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією розвідки Британії, війська РФ наразі вийшли до річки Оскіл на півдні від міста Куп'янськ та змогли розірвати логістичні лінії ЗСУ на східному березі річки. У розвідці додають, що Росія намагається посилити тиск на Сили оборони України в цьому районі.

Жителів Куп'янська та прилеглих районів вже евакуювали. Водночас, цьому регіоні досі залишається близько 4 тисяч цивільних. 

Місто Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним вузлом і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року.

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