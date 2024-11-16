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У Грузії ЦВК офіційно оголосила перемогу “Грузинської мрії” на парламентських виборах

Партія влади отримала 53,93%, решта голосів розподілилася між опозицією.

У Грузії ЦВК офіційно оголосила перемогу “Грузинської мрії” на парламентських виборах
Ілюстративне фото: протести опозиції у Грузії
Фото: Sova news

Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки виборів на тлі акції протесту та звинувачень з боку опозиції у фальсифікації виборів, повідомляє “Эхо Кавказа”.

Бар'єр на виборах подолали п'ять партій, правляча “Грузинська мрія” взяла більшість, решта голосів розподілилася між опозицією.

“Грузинська мрія” – 53,93% (89 мандатів);

“Коаліція за зміни” – 11,03% (19 мандатів);

“Єдність – Національний рух” – 10,17% (16 мандатів);

Коаліція “Сильна Грузія” – 8,81% (14 мандатів);

“Гахарія – За Грузію” – 7,78% (12 мандатів).

  • Раніше сьогодні голову грузинської ЦВК облили чорною фарбою. 
  • Тбіліський міський суд не задовольнив позови грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів. Загалом було 11 позовів від коаліцій “Єдність – Національний рух” та “Сильна Грузія”, а також Асоціації молодих юристів Грузії. Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії.
  • У країні пройшли декілька масових акіцій протесту, на які вийшли незгодні із результатами виборів.
  • На початку листопада суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.
  • У МЗС України заявили, що підтримують висновки міжнародних спостерігачів, які зафіксували на виборах численні порушення: підкуп, залякування, примус, тиск на виборців, непрозорість голосування та відсутність доступу опозиції до мас-медіа.
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