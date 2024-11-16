У Грузії ЦВК офіційно оголосила перемогу “Грузинської мрії” на парламентських виборах

Бар'єр на виборах подолали п'ять партій, правляча “Грузинська мрія” взяла більшість, решта голосів розподілилася між опозицією.

Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки виборів на тлі акції протесту та звинувачень з боку опозиції у фальсифікації виборів, повідомляє “Эхо Кавказа”.

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