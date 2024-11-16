Двоє членів команди Трампа можуть не отримати посади через звинувачення у домаганнях

Двоє членів команди обраного президента США Дональда Трампа можуть не отримати посади через звинувачення у сексуальних домаганнях. Йдеться про імовірних майбутніх міністра оборони Піта Хегсета та генпрокурора Метта Гетца.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що у 2017 році поліція Каліфорнії розслідувала справу Піта Гегсета щодо сексуального насильства, однак жодних звинувачень висунуто не було.

"Але ці звинувачення були достатньо серйозними для того, щоб новопризначений керівник штабу Трампа Сьюзі Уайлс поговорила з Хегсетом після того, як вона дізналася про них у середу ввечері, наступного дня після його призначення", – йдеться у виданні.

Адвокати майбутнього президента Дональда Трампа також поспілкувалися з Хегсетом, який, серед іншого, виступав проти жінок, які беруть участь у військових операціях.

Це розголошення посилило суперечки щодо Метта Гетца, ультраправого конгресмена від Флориди, якого Трамп хоче призначити на посаду генерального прокурора. Щодо нього Мін'юст США вів дворічне розслідування у справі про сексторгівлю. Зокрема, справа включала звинувачення в тому, що він мав секс із 17-річною.

Кримінальне розслідування завершилося без пред’явлення звинувачень, однак сенатори-республіканці та демократи наполягали на тому, щоб етичний комітет Палати представників представив звіт про поведінку Гетца.

Гетц попередив заплановану на п'ятницю публікацію звіту, зміст якого, як багато хто очікував, "завдав йому шкоди", та пішов у відставку з Палати представників. Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив , що "наполегливо проситиме" звіт не публікувати.

Звинувачення в сексуальних домаганнях є і щодо Роберта Кеннеді-молодшого, якого Трамп обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб. Колишня няня його дітей стверджувала , що Кеннеді обмацував її в своєму будинку в 1998 році. Кеннеді відповів на звинувачення, сказавши, що він "не церковний хлопчик".