​США та Україна оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів

США та Україна запускають три проєкти у сфері малих модульних реакторів.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Оголошення про запуск проєктів зробили на полях кліматичної конференції COP29 у Баку. Загальне фінансування становить 30 мільйонів доларів. Партнерство реалізовуватимуть у межах програми FIRST.

Йдеться про будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт “Чисте паливо”), конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт “Фенікс”) та розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт “Чиста сталь”).

У Міненерго зазначили, що Україна приєдналася до Декларації країн на COP28, взявши зобов'язання потроїти ядерні потужності до 2050 року. Це включає підтримку розробки й будівництва як великих енергоблоків, так і малих модульних реакторів для виробництва електроенергії та промислового застосування.

Проєкти реалізовуватимуть за участі провідних енергетичних компаній та науково-дослідних установ України і США.