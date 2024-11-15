Міноборони та Мін’юст повернули державі 3 500 гектарів земель та низку об’єктів нерухомості

З початку 2024 року Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції повернуло у державну власність 30 земельних ділянок, незаконно оформлених третіми особами, загальною площею 3 487 гектарів та три об’єкти нерухомості площею 1 668 кв. м.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Порушення було виявлено під час систематичного моніторингу державних реєстрів. Для відновлення прав на майно Головне управління земель оборони та фондів Міноборони направило понад 15 скарг до Мін'юсту. У результаті їх розгляду незаконні реєстраційні дії скасували, а земельні ділянки повернулися у розпорядження оборонного відомства.

"Захист державної власності є одним із наших пріоритетів. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб запобігти незаконному відчуженню земель оборонного призначення та іншого військового майна, яке належить Україні. Спільно з Міністерством юстиції ми активно працюємо, щоб гарантувати повернення цих активів державі", - наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції Іван Кородюк також наголосив, що повернення державного майна, особливо земель оборонного призначення, є принциповим питанням для захисту національних інтересів України в умовах триваючої збройної агресії Росії.

Раніше Міноборони спільно з Держгеокадастром відновили права держави на 69 земельних ділянок, незаконно виведених із державного фонду. 30 з них вдалося повернути завдяки співпраці з Мін'юстом.