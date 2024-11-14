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Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат

Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, а зараз – з моменту набрання чинності судового рішення. Крім того, уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи.

Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат
Фото: EPA/UPG

Уряд розширив соціальні гарантії для родин військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю, повідомляє Міноборони. 

Сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Відповідні зміни до порядку виплат ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією Міністерства оборони України.

Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. У Мінобороні заявив, що це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Також уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя.

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