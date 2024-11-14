Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці окупанти пошкодили у Слов'янську унівеситет і дитсадок

Обійшлося без жертв.

Вранці окупанти пошкодили у Слов'янську унівеситет і дитсадок
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 листопада уранці росіяни обстріляли Слов'янськ Донецької області. Пошкодили будівлі унівеситету і дитсадка. 

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

"Недобрий ранок у Словʼянську. Місто знов обстріляли. Два вибухи у мкр-ні Лісний", – написав він у фейсбуці. 

Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автівки.На щастя, обійшлося без жертв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies