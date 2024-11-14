Вранці окупанти пошкодили у Слов'янську унівеситет і дитсадок

Сьогодні, 14 листопада уранці росіяни обстріляли Слов'янськ Донецької області. Пошкодили будівлі унівеситету і дитсадка.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

"Недобрий ранок у Словʼянську. Місто знов обстріляли. Два вибухи у мкр-ні Лісний", – написав він у фейсбуці.

Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автівки.На щастя, обійшлося без жертв.