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Житомирського податківця викрили в незаконному отриманні 700 000 гривень зарплати під виглядом захисника

Посадовець уклав контракт із добровольчим формуванням і жодного разу не з'явився на службі, але продовжував отримувати кошти від податкової. 

Житомирського податківця викрили в незаконному отриманні 700 000 гривень зарплати під виглядом захисника
екс-начальника управління житомирської податкової викрили в махінаціях
Фото: ДБР у Telegram

Колишнього начальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби в Житомирській області викрили в незаконному отриманні зарплати під виглядом захисника. 

Чоловік у червні 2022 уклав контракт із добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади. Але на службу він так і не з'явився, повідомили в ДБР. 

"Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті. Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій. Наразі чиновника звільнено із займаної посади", – йдеться у повідомленні. 

Чоловіку оголосили підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану.

"У ході слідства буде дана правова оцінка діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили вказаний факт, адже посадовці жодного разу не перевіряли реальність проходження ним служби у вищевказаному добровольчому формуванні", – додали в ДБР. 

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