В Україні з'явився День Державного бюро розслідувань

12 листопада Володимир Зеленський встановив в Україні День Державного бюро розслідувань.

Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.

«Ураховуючи значення і роль Державного бюро розслідувань у виконанні завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, постановляю установити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада», - зазначено в документі.

У вечірньому відеозверненні того ж дня Зеленський сказав, що у вівторок виповнилася девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань.

«Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні», - додав український президент.