В Україні з'явився День Державного бюро розслідувань

12 листопада Володимир Зеленський встановив в Україні День Державного бюро розслідувань.
Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.
«Ураховуючи значення і роль Державного бюро розслідувань у виконанні завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, постановляю установити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада», - зазначено в документі.
У вечірньому відеозверненні того ж дня Зеленський сказав, що у вівторок виповнилася девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань.
«Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні», - додав український президент.
- 12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.
- Серед його завдань - запобігання організованій злочинній діяльності, протидія терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам, забезпечення безпеки людини, суспільства і держави.
- Бюро розслідує злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, воєнні злочини, злочини, вчинені співробітниками правоохоронних органів, зкорема, Антикорупційного бюро й Антикорупційної прокуратури.