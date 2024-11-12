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В Україні з'явився День Державного бюро розслідувань

Глава держави підписав 12 листопада відповідний указ.

В Україні з'явився День Державного бюро розслідувань
ДБР
Фото: З відкритих джерел

12 листопада Володимир Зеленський встановив в Україні День Державного бюро розслідувань.

Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.

«Ураховуючи значення і роль Державного бюро розслідувань у виконанні завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, постановляю установити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада», - зазначено в документі.

У вечірньому відеозверненні того ж дня Зеленський сказав, що у вівторок виповнилася девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань.

«Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні», - додав український президент.

  • 12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. 
  • Серед його завдань - запобігання організованій злочинній діяльності, протидія терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам, забезпечення безпеки людини, суспільства і держави.
  • Бюро розслідує злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, воєнні злочини, злочини, вчинені співробітниками правоохоронних органів, зкорема, Антикорупційного бюро й Антикорупційної прокуратури.
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