Росіяни атакували Дніпропетровщину РСЗВ, артилерією та дронами

На щастя, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Окупаційні війська 12 листопада обстрілювали Дніпропетровську область РСЗВ “Град”, артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисенко.

“Увесь день агресор тероризував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 8 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж та автомобіль, а також газогони та лінію електропередач.

На щастя, люди не постраждали.