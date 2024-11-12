Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпропетровщину РСЗВ, артилерією та дронами

На щастя, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Росіяни атакували Дніпропетровщину РСЗВ, артилерією та дронами
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 12 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Окупаційні війська 12 листопада обстрілювали Дніпропетровську область РСЗВ “Град”, артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисенко.

“Увесь день агресор тероризував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 8 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж та автомобіль, а також газогони та лінію електропередач. 

На щастя, люди не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies