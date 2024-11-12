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СБУ: отримали підозри двоє зрадників, які катували жителів Херсонщини під час окупації

Зловмисники - уродженці Донеччини.

СБУ: отримали підозри двоє зрадників, які катували жителів Херсонщини під час окупації
Херсонщина
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох жителів Донеччини, які воювали на боці Росії і катували цивільних під час окупації Херсонщини.

Як ідеться на сайті СБУ, на початку повномасштабного вторгнення зрадники вступили до лав російської армії – до складу 109-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу Рф. Вони брали участь у захопленні населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

Зрадників залучали до репресій проти місцевих. 

«Задокументовано, як у вересні 2022 року фігуранти зупинили мешканця селища Калинівське і почали бити його прикладами автоматів, поки чоловік не втратив свідомість. У такому стані зловмисники залишили його посеред дороги стікати кров’ю. Наступного дня рашисти вдерлися до помешкання потерпілого, щоб пограбувати, а його «конвоювали» до катівні, яку облаштували у підвалі приватного будинку», - повідомила СБУ.

Чоловіка тривали там майже місяць, упродовж якого намагалися схилити до співпраці з РФ. Потерпілого били й імітували розстріл із вогнепальної зброї.

СБУ заочно повідомила зловмисникам про підозру у державній зраді, участі у непередбачених законом збройних формуваннях, а також у порушенні законів і звичаїв війни, вчинене за попередньо змовою групою осіб.

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