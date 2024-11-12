П'ятеро жителів Херсонщини отримали поранення через російські обстріли (оновлено)

Декілька людей постраждали на Херсонщині від російських обстрілів.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

12 листопада близько 16.00 російська армія вдарила по Зеленівці, через що постраждали двоє жінок.

«У 54-річної місцевої жительки діагностували вибухову травму, забій голови та поранення гомілки. У 86-річної – вибухова травма та забій головного мозку», - зазначили в ОВА.

Потерпілих забрали до лікарні.

Оновлення. Згодом в адміністрації додали, що до медзакладу доставили ще трьох потерпілих.

"У 31-річної жінки діагностували вибухову травму, поранення та переломи кісток ніг. Також через ворожий удар чоловіки, 62 та 31 рік, дістали вибухові травми і контузії", - уточнили в ОВА.