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П'ятеро жителів Херсонщини отримали поранення через російські обстріли (оновлено)

Під ворожий вогонь потрапила Зеленівка.

П'ятеро жителів Херсонщини отримали поранення через російські обстріли (оновлено)
"швидка"
Фото: Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Декілька людей постраждали на Херсонщині від російських обстрілів.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

12 листопада близько 16.00 російська армія вдарила по Зеленівці, через що постраждали двоє жінок. 

«У 54-річної місцевої жительки діагностували вибухову травму, забій голови та поранення гомілки. У 86-річної – вибухова травма та забій головного мозку», - зазначили в ОВА.

Потерпілих забрали до лікарні.

Оновлення. Згодом в адміністрації додали, що до медзакладу доставили ще трьох потерпілих.

"У 31-річної жінки діагностували вибухову травму, поранення та переломи кісток ніг. Також через ворожий удар чоловіки, 62 та 31 рік, дістали вибухові травми і контузії", - уточнили в ОВА.

  • Упродовж минулої доби на Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще одну – поранили.
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