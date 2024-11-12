Посадовець Міноборони, який “списав” 94 млн грн пені бізнесмену Гринкевичу, отримав підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з директорів департаменту міністерства оборони України, повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що він “списав” майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. Згідно з інформацією з відкритих джерел, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.
Слідство встановило, що у 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міністерством оборони України на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.
При цьому, на момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.
Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту Міністерства оборони України. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.
Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані.
Встановлено, що через дії т.в.о. директора Департаменту, виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.
Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до шести років позбавлення волі.
Слідство проситиме суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 100 млн грн.
17 січня 2024 року ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень.
Справа Гринкевичів
- Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Майно бізнесмена арештували.
- Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії. Окрім того, фірми бізнесмена мали постачати військовим харчування. Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
- Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів. Згодом його таки взяли під варту.
- На тлі скандалу Львівська ОВА повідомила про розірвання всіх контрактів з компаніями Гринкевичів. Аналогічний крок зробило й Міноборони, розірвавши усі контракти з компаніями Гринкевичів.
- У липні до суду направили справу Гринкевича щодо спроби дати 0,5 млн доларів хабаря посадовцю ДБР.
- У кінці жовтня працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень. Стороні захисту надали матеріали провадження для ознайомлення.