Посадовець Міноборони, який “списав” 94 млн грн пені бізнесмену Гринкевичу, отримав підозру

Встановлено, що через дії посадовця, виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з директорів департаменту міністерства оборони України, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що він “списав” майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. Згідно з інформацією з відкритих джерел, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Слідство встановило, що у 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міністерством оборони України на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.

При цьому, на момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту Міністерства оборони України. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.

Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані.

Встановлено, що через дії т.в.о. директора Департаменту, виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до шести років позбавлення волі.

Слідство проситиме суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 100 млн грн.

17 січня 2024 року ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень.

Справа Гринкевичів