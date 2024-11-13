На Львівщині колишня лікарка обіцяла військовому вплинути на МСЕК для отримання інвалідності, - прокуратура

Слідство встановило, що за свої послуги вона встановила ціну у 5 тисяч доларів.

Викрито та повідомлено про підозру колишній лікарці, яка за гроші обіцяла військовому вплинути на посадовців Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для отримання групи інвалідності, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишня лікарка обіцяла військовому «допомогти» з отриманням групи інвалідності. За свої послуги вона встановила ціну у 5 тисяч доларів, які мали забезпечити її вплив на посадовців обласної МСЕК для ухвалення позитивного рішення.

Жінка запевняла, що, в разі відмови надати гроші, іншим шляхом отримати групу інвалідності буде неможливо.

Її затримали під час отримання всієї суми коштів у порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.