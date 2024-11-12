Реформа МСЕК: Шмигаль розповів деталі роботи нового механізму

Кабмін спрямував до Верховної Ради проєкт закону щодо реформи МСЕК.
Як розповів на засіданні уряду 12 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідно до нового механізму, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій.
У переліку:
- стійке повне обмеження працездатності;
- стійке часткове обмеження працездатності;
- працездатна особа.
«Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби», - додав глава уряду.
- Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не завадить виплаті пенсій з інвалідності.
- МСЕК мають ліквідувати до кінця цього року відповідно до указу Президента України.