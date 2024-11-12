Реформа МСЕК: Шмигаль розповів деталі роботи нового механізму

За словами глави уряду, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки.

Кабмін спрямував до Верховної Ради проєкт закону щодо реформи МСЕК.

Як розповів на засіданні уряду 12 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідно до нового механізму, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій.

У переліку:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

«Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби», - додав глава уряду.