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Реформа МСЕК: Шмигаль розповів деталі роботи нового механізму

За словами глави уряду, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки.

Реформа МСЕК: Шмигаль розповів деталі роботи нового механізму
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін спрямував до Верховної Ради проєкт закону щодо реформи МСЕК.

Як розповів на засіданні уряду 12 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідно до нового механізму, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій.

У переліку:

  • стійке повне обмеження працездатності;
  • стійке часткове обмеження працездатності;
  • працездатна особа.

«Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби», - додав глава уряду.

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