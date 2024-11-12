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"Укргідроенерго" уклало угоду на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС за 1 млрд грн

Угоду уклали без відкритих торгів через особливості проведення закупівель під час воєнного стану.

"Укргідроенерго" уклало угоду на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС за 1 млрд грн
Кременчуцька ГЕС
Фото: Вікіпедія

Державне підприємство "Укргідроенерго", найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, уклало угоду з "Укрсталь конструкція" на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС вартістю 976,95 млн грн (з ПДВ), повідомляє “Економічна правда” із посиланням на дані у системі Prozorro.

Угоду уклали без відкритих торгів через особливості проведення закупівель під час воєнного стану, а очікувана вартість робіт була дещо вищою – 994,09 млн грн.

За умовами угоди, "Укрсталь конструкція" до кінця 2025 року має збудувати споруди протидронового захисту об`єктів філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго".

Кінцевими бенефіціарами ПрАТ "Укрсталь Конструкція" є один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук.

Водночас нардеп Ярослав Железняк, коментуючи цю новину, зазначив, що “з прийняттям закону про відкриті кошториси, протягом 10 днів чекаємо їх у системі”.

У жовтні Зеленський підписав закон про "прозоре будівництво", який зобов'язує відкривати ціни у Prozorro.

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