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Нафтогаз обладнує сонячними електростанціями лікарні у регіонах, де ведуть діяльність підприємства Групи

В рамках програми “Енергія сонця – лікарням” дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.

Нафтогаз обладнує сонячними електростанціями лікарні у регіонах, де ведуть діяльність підприємства Групи
Фото: Нафтогаз

Група Нафтогаз спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ініціювала проєкт “Енергія сонця – лікарням”, у межах якого обладнує медичні заклади сонячними електростанціями. Про це повідомляє пресслужба Групи. 

Проєкт передбачає фінансування будівництва СЕС на дахах лікарень у регіонах, де підприємства Групи ведуть виробничу діяльність. 

“Заклади охорони здоров’я мають бути енергетично автономними і самостійно забезпечувати себе електроенергією. Адже від наявності стабільного енергопостачання інколи залежить життя людей. Ми вже встановили сонячні електростанції на дахах медичних установ Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини”, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

За його словами, в рамках програми дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.

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