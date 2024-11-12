Нафтогаз обладнує сонячними електростанціями лікарні у регіонах, де ведуть діяльність підприємства Групи

В рамках програми “Енергія сонця – лікарням” дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.

Група Нафтогаз спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ініціювала проєкт “Енергія сонця – лікарням”, у межах якого обладнує медичні заклади сонячними електростанціями. Про це повідомляє пресслужба Групи.

Проєкт передбачає фінансування будівництва СЕС на дахах лікарень у регіонах, де підприємства Групи ведуть виробничу діяльність.

“Заклади охорони здоров’я мають бути енергетично автономними і самостійно забезпечувати себе електроенергією. Адже від наявності стабільного енергопостачання інколи залежить життя людей. Ми вже встановили сонячні електростанції на дахах медичних установ Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини”, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За його словами, в рамках програми дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.