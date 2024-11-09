Уряд вніс до Ради підготовлений до другого читання проєкт Держбюджету-2025

Кабмін подав до Верховної Ради України проект Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Кабінет міністрів України вніс до ВР проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", підготовлений до другого читання.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (реєстр. номер 12000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 31 жовтня 2024 р. № 4055-IX "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік", — йдеться у повідомленні.

31 жовтня Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2025-ий у першому читанні. За віддали голоси 247 нардепів.