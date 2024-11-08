Шмигаль: уряд схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання

Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2025, попри внесені зміни, головними залишилися оборона, обороноздатність та безпека України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, незважаючи на певні зміни у проекті держбюджету, пріоритет залишився незмінним - оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби уряд запропонував виділити 2 трлн 225 млрд гривень.

"Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення сил безпеки та оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", — наголосив Шмигаль.

За його словами, іншими пріоритетами бюджету залишаються соціальна сфера, освіта та медицина. Він додає, що до другого читання витрати держбюджету збільшили на 50 млрд гривень:

додаткові 24 млрд гривень - на освіту (12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проекти в освітній сфері);

додаткові 6,3 млрд гривень - на медицину

додаткові 5 млрд гривень - на підтримку ветеранів.

дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, хочуть виділити 12,6 млрд гривень.

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", — підсумував Прем'єр.