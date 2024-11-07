«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: у нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році

Зокрема, йдеться про продовження співпраці з МВФ, Ukraine Facility та Європейським Союзом.

Шмигаль: у нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в українського уряду є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі. 

“У нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році. Продовжуємо програму з МВФ, Ukraine Facility з Європейським Союзом. Отримаємо від країн G7 та ЄС 50 млрд доларів від використання заморожених російських активів”, – сказав Шмигаль. 

Він запевнив, що країна буде мати кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету.

У жовтні держбюджет України отримав $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування. Серед донорів – МВФ і Канада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies