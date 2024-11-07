Шмигаль: у нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році

Зокрема, йдеться про продовження співпраці з МВФ, Ukraine Facility та Європейським Союзом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в українського уряду є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

“У нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році. Продовжуємо програму з МВФ, Ukraine Facility з Європейським Союзом. Отримаємо від країн G7 та ЄС 50 млрд доларів від використання заморожених російських активів”, – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що країна буде мати кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету.

У жовтні держбюджет України отримав $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування. Серед донорів – МВФ і Канада.