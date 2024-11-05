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НАБУ: керівник держпідприємства з утримання доріг на Полтавщині збагатився на 35,8 млн грн

Він набув нерухоме і рухоме майно, права на нерухоме майно, а ще - криптовалюту.

НАБУ: керівник держпідприємства з утримання доріг на Полтавщині збагатився на 35,8 млн грн
криптовалюта
Фото: EPA/UPG

Директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За інформацією НАБУ, за 2020-2023 роки підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

«Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави, земельну ділянку (40 соток) під будинком, квартиру (понад 100 кв.м) у місті Полтава, майнові права на шість квартир в новобудовах міста Полтави, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області, водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів», - розповіло НАБУ.

Щоб приховати майно і джерела його походження (крім криптовалюти), посадовець оформив активи на близьких осіб. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став.

Схема легалізації активів
Схема легалізації активів

Під час слідства суд наклав арешт на нерухоме і рухоме майно, а також права на нерухоме майно.

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