У “Дії” масштабували сервіс е-Підприємець

Сьогодні презентували ще 5 послуг у форматі бета-тестування на додаток до 10 вже існуючих.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дії” масштабували сервіс е-Підприємець.

Про це Федоров написав у соцмережах.

“Бізнес під ключ за кілька хвилин – це е-Підприємець на порталі Дія. Сервіс нагадує єМалятко, тільки для бізнесу. Пів року тому е-Підприємець нараховував 10 послуг за однією заявою – від відкриття ФОП до пожежної декларації”, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що сьогодні презентували ще 5 послуг у форматі бета-тестування:

Повідомлення про використання єдиного рахунку

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Заяву про реєстрацію РРО

Заяву про реєстрацію ПРРО

Повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)

“е-Підприємець працює просто та логічно: заповнюєте заяву, вказуєте вид бізнесу – і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. Усі довідки, витяги та інші «папери» зберігаються на порталі Дія у вашому кабінеті, тому не треба щоразу шукати роздруківки в папках на поличках”, – пояснив міністр.

Він зазначив, що раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин.

У червні у “Дії” запустили сервіс е-Підприємець. Через нього можна замовити послуги для ведення бізнесу “під ключ”. Сервіс е-Підприємець обʼєднує 10 послуг. Зокрема, реєстрацію та зміни відомостей про ФОП та інші.