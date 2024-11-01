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У жовтні ще понад 10 приватних шкіл БпЛА пройшли сертифікацію

Кожна з цих шкіл видає випускникам сертифікати, які є підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності.

У жовтні ще понад 10 приватних шкіл БпЛА пройшли сертифікацію
Український військовий із дроном
Фото: Міноборони

У жовтні ще понад 10 приватних шкіл БпЛА пройшли сертифікацію. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

“Кожна з цих шкіл видає випускникам сертифікати, які є підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності. Навчання в сертифікованих школах проходить за програмою, розробленою школою на підставі вимог Міноборони”, – написав міністр. 

Він зазначив, що також для сертифікації школа повинна мати дрони, на яких майбутні пілоти практикуватимуться, та досвідчених викладачів. 

За його даними, зараз динаміка із сертифікації дуже хороша, тому до 2025 року її можуть пройти всі приватні школи БпЛА.

Федоров зауважив, що сертифікація приватних шкіл дає більше можливостей підприємцям і змінює стандарт якості освіти в цій сфері. Чіткі критерії, контроль та конкуренція серед шкіл стимулюють розвиток ринку БпЛА в Україні.

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