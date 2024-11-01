Глава МВС: перевіряються факти надання інвалідності рядовим співробітникам силових органів

Водночас Клименко запевняє, що жодного працівника Нацполіції “в погонах” з інвалідністю немає.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про проведення перевірки всіх фактів надання інвалідності рядовим співробітникам силових структур, передає Інтерфакс-Україна.

"Усі факти надання інвалідності рядовим співробітникам у силових відомствах також наразі перевіряють. І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, пройдуть повторні ВЛК і МСЕК", - повідомив Клименко, виступаючи в п'ятницю на пленарному засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду.

Він закликав депутатів викликати на комітет заступників глави МВС або голову Нацполіції, які відповідають за цю роботу.

"Ми із задоволенням через кілька тижнів повідомимо інформацію, яку встановимо на той час", - додав міністр.

Також Клименко заявив, що ніхто з чинних працівників Національної поліції України “при погонах” не отримував групи інвалідності.

"Жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю", - сказав Клименко.

Він назвав абсурдом такі звинувачення, наголосивши, що перевірки були проведені ретельно.