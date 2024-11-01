У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Довга рука для України
Довга рука для України
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Глава МВС: перевіряються факти надання інвалідності рядовим співробітникам силових органів

Водночас Клименко запевняє, що жодного працівника Нацполіції “в погонах” з інвалідністю немає.

Глава МВС: перевіряються факти надання інвалідності рядовим співробітникам силових органів
Ігор Клименко
Фото: скрин відео

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про проведення перевірки всіх фактів надання інвалідності рядовим співробітникам силових структур, передає Інтерфакс-Україна. 

"Усі факти надання інвалідності рядовим співробітникам у силових відомствах також наразі перевіряють. І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, пройдуть повторні ВЛК і МСЕК", - повідомив Клименко, виступаючи в п'ятницю на пленарному засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду.

Він закликав депутатів викликати на комітет заступників глави МВС або голову Нацполіції, які відповідають за цю роботу. 

"Ми із задоволенням через кілька тижнів повідомимо інформацію, яку встановимо на той час", - додав міністр.

Також Клименко заявив, що ніхто з чинних працівників Національної поліції України “при погонах” не отримував групи інвалідності.

"Жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю", - сказав Клименко.

Він назвав абсурдом такі звинувачення, наголосивши, що перевірки були проведені ретельно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies