Головне за ніч та ранок п’ятниці, 1 листопада: 170 боєзіткнень, підсумки конференції в Монреалі, президентські перегони в США

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, інтерв’ю очільника МОЗ, Гелловін у Білому домі.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 170 атак, майже третина із них – на Курахівському напрямку.

На Покровському напрямку захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією, російська авіація за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 окупантів. Від початку вторгнення українські захисники знищили близько 696 410 російських загарбників.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 48 "шахедів", 3 ракети Х-59/69.

Ворог завдав удару керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, "Шахеди" та дрони невстановленого типу запускав із напрямків Орел та Курськ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряній обороні вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта через активну протидію не досягла цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

Низка держав-учасниць Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка проходила у канадському Монреалі, зобов'язалися допомагати повертати полонених та депортованих українців.

Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

Подробиці – в новині.

Уряд планував повноцінно запустити реформу медико-соціальних експертних комісій з липня 2025.

Після торішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо необхідності реформи та перевірки висновків військово-лікарських комісій і МСЕК почала працювати робоча група, за результатами діяльності якої скасували 3400 рішень комісій і відкрили 19 000 кримінальних справ, сказав у інтерв'ю lb.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

План реформування комісій передбачав декілька складників і залучення не лише МОЗ, а й інших сторін, зокрема Мінеконімки та Пенсійного фонду. Ляшко сказав, що хотіли провести реформу, а не "зміну вивіски".

"Системно всі сторони почали працювати. Ми ставили собі термін [для повноцінного запуску реформи] 2025 рік, десь 1 липня, але те, що вибухнуло… Ніхто не очікував, що аж така проблема", – заявив міністр.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю очільника МОЗ.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо парламентських виборів у Грузії, які відбулися 26 жовтня та завершилися, за версією центрвиборчкому, перемогою керівної партії "Грузинська мрія".

У МЗС стверджують, що підтримують висновки міжнародних спостерігачів, які зафіксували на виборах численні порушення: підкуп, залякування, примус, тиск на виборців, непрозорість голосування та відсутність доступу опозиції до мас-медіа. Дипломати "не здивовані, що результати виборів високо оцінили та привітали в Росії, бо саме такі методи притаманні російському режиму".

Україна закликає Грузію "не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету і незалежності". Встановлені спостерігачами факти "мають бути розслідувані для забезпечення легітимності виборів та уникнення політичної кризи".

4 листопада грузинська опозиція має намір провести масштабну акцію протесту у Тбілісі.

За підрахунками виборчої лабораторії Університету Флориди, станом на четвер, за чотири повних дня до офіційної дати голосування, вже 61,9 мільйона американців взяли участь у волевиявленні.

Як пише BBC, закони США передбачають два варіанти дострокового голосування: це можна зробити або особисто, або надіславши бюлетень поштою.

Раніше Республіканська партія критикувала "поштову" практику, адже вважає, що її використовували для буцімто "сфальсифікованої перемоги" Джо Байдена у 2020 році. Проте експерти стверджують, що втрутитися у результати голосування на практиці практично неможливо.

Цьогоріч дострокові методи участі у голосуванні б'ють рекорди за активністю. Чотири роки тому загалом голоси віддали 158 мільйонів американців, тож зараз, ще задовго до головного дня виборчого процесу, явка вже скаладає 40% від показника минулих виборів.

Згідно з опитуванням The Washington Post, проведеним лише серед тих, хто вже проголосував достроково, відчутну перевагу має Камала Гарріс, яка випереджає Дональда Трампа щонайменше на 19%.

У Білому домі відбулася остання Гелловінська вечірка за каденції Джо Байдена. Президент США вирішив не змінювати звичний діловий образ, натомість його дружина Джилл вдягла повнорозмірний костюм панди.

Як пише Daily Mail, на святкування запросили місцевих вашингтонських школярів, дітей військових, а також членів родин співробітників адміністрації. На вечірці помітили доньку речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, дітей державного секретаря Ентоні Блінкена та інших посадовців.

Невдоволення деяких політичних коментаторів викликала поведінка глави держави, який кілька разів жартівливо "кусав" дітей, вдягнених у костюми курчат, індичок чи морозива.

Від президента малеча отримувала цукерки, натомість перша леді роздавала книжки. Захід приурочили не лише до Дня всіх святих, але й 40-річчя педагогічної діяльності Джилл Байден.

Укладачі популярного словника англійської мови Collins із Глазго визначилися зі "словом 2024 року". Ним став іменник brat, який позначає "впевнену, незалежну, прямолінійну, бунтівну, трохи мінливу особу, яка живе у своє задоволення, найчастіше жінку".

Як пише BBC, слово brat активно використовувала у своїй інтернет-кампанії кандидатка у президенти США Камала Гарріс для того, щоб залучити молоду авдиторію. Проте популярним воно стало раніше, після виходу однойменного альбому британської співачки Charli XCX, яка започаткувала справжню "brat-культуру".

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