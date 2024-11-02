За добу на Харківщині через агресію РФ постраждали 56 осіб, загинув поліцейський

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали 56 осіб. Загинув поліцейський.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Основ'янський район Харкова вчора о 16:08. Унаслідок обстрілу пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. Постраждали 13 цивільних людей. Загинув 1 поліцейський, постраждали 36 поліцейських, 1 співробітник ДСНС.

Уночі 2 листопада, о 02:58 окупанти вдарили по с. Слатиному Харківського району. Черех атаку горіла господарча споруда. Пошкоджено скління трьох приватних будинків та 2 господарчих споруди.

Перед цим, о 02:40 за межами с. Одноробівка війська РФ завдали удару КАБ на відкритій місцевості.

Також постраждала Козача Лопань. Там о 02:00 унаслідок обстрілу пошкоджено частково приватний житловий будинок, флігель, літня кухня, гараж, господарчі будівлі.

Ворог вчора ввечреі атакував м. Куп'янськ. О 21:15 відбулося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Постраждали 3 особи: 44-річний чоловік та дві жінки 68 та 75 років.

О 15:51 росіяни атакували с. Вільхуватка. Унаслідок обстрілу частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждали 3 людини: два чоловіки 59 та 87 років і 84-річна жінка (гостра реакція на стрес, без госпіталізації).

На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

Із Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуювали 133 людини (серед них 4 дітей).