На Херсонщині росіяни поцілили в освітній та медичний заклади, завод та підприємство

У Херсонській області через російську агресію поранені 8 осіб. Окупанти атакували 14 населених пунктів області.

Про цеповідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та Львове.

Також ворог скерував два ракетні удари балістикою по Херсону.

Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, завод, залізничне підприємство та станцію техобслуговування; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, будівельну техніку та приватні автомобілі.