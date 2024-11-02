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Угорщина заперечила включення питання щодо НАТО до угоди з Україною

Двосторонній документ нібито не міститиме згадок про членство в Альянсі.

Угорщина заперечила включення питання щодо НАТО до угоди з Україною
Фото: ОПУ

Спікер міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай заперечив заяву Президента України Володимира Зеленського щодо включення питання членства в НАТО до тексту двосторонньої угоди, яку Київ та Будапешт готують до підписання.

Як стверджує "Європейська правда", речник заявив, що під час переговорів угорська сторона "чітко дала зрозуміти, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цього документа". У МЗС говорять, що "позиція з цього питання була висловлена вже давно, і в ній не сталося змін".

Йдеться про переконання уряду Віктора Орбана, що приєднання України до Альянсу буцімто спричинить "початок Третьої світової війни". 

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