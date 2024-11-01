Заступником Сибіги став експосол Міщенко, який торік пішов з дипломатичної служби, бо йому не знайшли місця в МЗС

Новим заступником міністра закордонних справ України призначили Олександра Міщенка, який був надзвичайним і повноважним послом у Латвії.
Також уряд призначив першим заступником голови Державної регуляторної служби Олександра Краснолуцького, а Надію Лещик – освітнім обмудсманом. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кравчука Миколу Миколайовича першим заступником Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", – повідомив він про ще одне призначення.
Водночас уряд звільнив Наталію Латиш з посади першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України. Крім того, погодили звільнення Кравчука Миколи з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.
- Міщенко в минулому році оголосив про звільнення з дипломатичної служби, оскільки за чотири місяці після припинення роботи послом для нього не знайшли посади в МЗС. Міщенко сказав, що декілька разів ініціював зустріч із тодішнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, але її, як і телефонної розмови, не відбулося.Міщенко обурився, що йому як дипломату з досвідом у тридцять років, який був послом також в Азербайджані, Туреччині, Австралії, не знайшли місця в міністерстві, при цьому тоді заявляли про кадровий голод на дипломатичній службі.
- Після звільнення Міщенко працював радником з міжнародних питань заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк.