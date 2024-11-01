Заступником Сибіги став експосол Міщенко, який торік пішов з дипломатичної служби, бо йому не знайшли місця в МЗС

Олександр Міщенко – досвідчений дипломат, який був послом у декількох країнах.

Новим заступником міністра закордонних справ України призначили Олександра Міщенка, який був надзвичайним і повноважним послом у Латвії.

Також уряд призначив першим заступником голови Державної регуляторної служби Олександра Краснолуцького, а Надію Лещик – освітнім обмудсманом. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кравчука Миколу Миколайовича першим заступником Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", – повідомив він про ще одне призначення.

Водночас уряд звільнив Наталію Латиш з посади першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України. Крім того, погодили звільнення Кравчука Миколи з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.