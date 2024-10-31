МЗС Канади: ми переконані, що місце України - в НАТО

Канада вірить у запрошення України до НАТО й переконана, що місце України - в Альянсі.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.
“Звісно, треба ще попрацювати з іншими країнами, а тим часом підтримувати військові зусилля України” - сказала Жолі, коментуючі перший пункт Плану перемоги України.
Вона нагадала, що більш як 20 держав уклали з Україною угоди про співпрацю у сфері оборони.
“Це - тимчасове рішення, оскільки ми розуміємо, що у віддаленій перспективі Україна має увійти в НАТО”, - наголосила очільниця канадської дипломатії.
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Вступ нашої держави до Альянсу є першим пунктом плану перемоги, який Володимир Зеленський презентував світовим лідерам і нещодавно наголосив, що альтернативи для України в цьому питанні не існує.
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Також український президент повідомляв, що німецька сторона має скепсис щодо вступу України в НАТО.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти членства в НАТО “країни, яка воює”.
- Більшість країн НАТО мають консенсус щодо запрошення України, але деякі мають стриману позицію. Україна працюватиме над цим, щоб змінити їхні переконання.