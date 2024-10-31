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МЗС Канади: ми переконані, що місце України - в НАТО

Поки Україна не в Альянсі, слід підтримувати військові зусилля України, вважають в МЗС Канади.

МЗС Канади: ми переконані, що місце України - в НАТО
Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві
Фото: EPA/UPG

Канада вірить у запрошення України до НАТО й переконана, що місце України - в Альянсі. 

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

“Звісно, треба ще попрацювати з іншими країнами, а тим часом підтримувати військові зусилля України” - сказала Жолі, коментуючі перший пункт Плану перемоги України.

Вона нагадала, що більш як 20 держав уклали з Україною угоди про співпрацю у сфері оборони.

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“Це - тимчасове рішення, оскільки ми розуміємо, що у віддаленій перспективі Україна має увійти в НАТО”, - наголосила очільниця канадської дипломатії.

  • Вступ нашої держави до Альянсу є першим пунктом плану перемоги, який Володимир Зеленський презентував світовим лідерам і нещодавно наголосив, що альтернативи для України в цьому питанні не існує.

  • Також український президент повідомляв, що німецька сторона має скепсис щодо вступу України в НАТО.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти членства в НАТО “країни, яка воює”.

  • Більшість країн НАТО мають консенсус щодо запрошення України, але деякі мають стриману позицію. Україна працюватиме над цим, щоб змінити їхні переконання.
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