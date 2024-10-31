МЗС Канади: ми переконані, що місце України - в НАТО

Поки Україна не в Альянсі, слід підтримувати військові зусилля України, вважають в МЗС Канади.

Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві

Канада вірить у запрошення України до НАТО й переконана, що місце України - в Альянсі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

“Звісно, треба ще попрацювати з іншими країнами, а тим часом підтримувати військові зусилля України” - сказала Жолі, коментуючі перший пункт Плану перемоги України.

Вона нагадала, що більш як 20 держав уклали з Україною угоди про співпрацю у сфері оборони.

“Це - тимчасове рішення, оскільки ми розуміємо, що у віддаленій перспективі Україна має увійти в НАТО”, - наголосила очільниця канадської дипломатії.