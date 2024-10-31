Президент звільнив генпрокурора Костіна

"Звільнити КОСТІНА Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", – йдеться у документі.

Про це йдеться у тексті указу №745/2024, опублікованому на сайті президента.

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