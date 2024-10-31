Президент звільнив генпрокурора Костіна

Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади Генерального прокурора Андрія Костіна.
Про це йдеться у тексті указу №745/2024, опублікованому на сайті президента.
"Звільнити КОСТІНА Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", – йдеться у документі.
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ 31 жовтня.
- 28 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.
- Вже нступного дня Верховна Рада погодила відставку генерального прокурора Андрія Костіна, який займав цю посаду з липня 2022 року.
- Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.
- Того ж дня голови облпрокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення.
- Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".