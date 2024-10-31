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Президент звільнив генпрокурора Костіна

Відповідний указ з'явився на сайті президента. 

Президент звільнив генпрокурора Костіна
Андрій Костін, Генеральний прокурор України
Фото: Олександр Ратушняк

Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади Генерального прокурора Андрія Костіна.

Про це йдеться у тексті указу №745/2024, опублікованому на сайті президента.

"Звільнити КОСТІНА Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", – йдеться у документі.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ 31 жовтня. 

  • 28 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.
  • Вже нступного дня Верховна Рада погодила відставку генерального прокурора Андрія Костіна, який займав цю посаду з липня 2022 року. 
  • Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.
  • Того ж дня голови облпрокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення.
  • Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".
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