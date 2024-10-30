Україна виготовляє майже 20 одиниць САУ «Богдана» на місяць.

Про це у вечірньому відеозверненні 30 жовтня повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це вдається завдяки інвестиціям партнерів в українське оборонне виробництво.

«Є вагома історія таких відносин із Данією – ми називаємо данська модель, яка дає змогу залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 «богдан» на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне», - сказав український президент.

Зеленський додав, що триває робота з партнерами щодо додаткових систем ППО для України.

«Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші партнери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами», - сказав глава держави, маючи на увазі свій візит на саміт Україна-Північна Європа і переговори з лідерами цих держав.