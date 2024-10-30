На Сумщині ворог завдав авіаудару по кладовищу. Загинула жінка, яка прибирала могилу сина

Є загибла та поранений унаслідок авіаудару по цивільній інфраструктурі Хотінської громади на Сумщині, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 жовтня близько 10:00 окупанти завдали авіаудару, за попередніми даними, керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Хотінської громади Сумського району.

Засіб ураження потрапив на територію місцевого кладовища. Унаслідок чого загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік отримав поранення.

Голова громади Микола Торяник розповів Суспільному, що жінка в момент удару прибирала могилу сина.