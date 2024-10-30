Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили

Президент Володимир Зеленський розповів про причини початку Курської операції. За його словами, коли розвідка отримала дані про підготовку росіянами наступу на Харків, то Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти далекобійною зброєю, аби це зупинити.

Союзників проінформували, що потрібно зруйнувати російські засоби на її території, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю медіа Північної Європи. Але партнери такого дозволу не дали.

Тому Україні довелося воювати з окупантами вже на території Харківської області. Росіяни змогли зруйнувати деякі лінії, але їх зупинили. А після цього з'явилася інформація, що вони те саме збираються робити на півночі. Путін сказав про це публічно: що він хоче створити там "буферні зони". І Путіну ніхто не відповів.

"Буферну зону через нашу північ, схід, усю нашу територію. Що це значить? Він сказав публічно 10-30 кілометрів нашої території. Це сотні сіл і міст. Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійної зброї, а вони руйнують нас зі своєї території, щоб створити буферну зону на півночі, звісно, ми вирішили піти на Курськ, щоб створити щось схоже на буферну зону на їхній території", – розповів президент.

Він нагадав, що ворог атакував на півночі і школи, і лікарні, і будинки. І тепер Україна взяла під контроль певну частину Курської області.

Зеленський наголосив, що Україна не намагалася брати під контроль якісь українські підприємства чи енергетичні об'єкти.

Курська операція допомогла відтягнути окупантів із Харківської області і трохи зі сходу. Цього недостатньо, щоб їх зупинити на сході, але ми спробували.