Головне за ніч та ранок четверга, 31 жовтня: наслідки удару КАБом по Харкову, 145 боєзіткнень, звільнення Генпрокурора

Нічна повітряна атака, 145 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, операція у Курській області.

Станом на ранок відомо про 34 поранених унаслідок удару росіян по Салтівському району Харкова, попередньо КАБом. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загинула одна людина, зокрема дитина 12 років.

Фрагменти тіла, які дістали з-під завалів, належать вже ідентифікованій людині. Тож станом на ранок відомо про одну жертву, а не двох, як говорили раніше.

Також відомо, що під завалами перебуває 15-річний юнак – його рятують.

На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі. В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку.

Загиблою дитиною є хлопчик. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики намагалися його реанімувати, але отримані внаслідок удару травми виявилися занадто тяжкими.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 145 атак, з них 41 – на Курахівському напрямку.

Напруженою залишається ситуація на Покровському та Куп'янському напрямках.

Триває операція у Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території Росії.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів та 8 ворожих ППО. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 694 950 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Подільському районі Києва на відкритій місцевості впали уламки дронів. На відкритій місцевості загорілася трава, а в двох двоповерхових будинках і адміністративній будівлі пошкоджено вікна.

Також є інформація про пошкодження високовольтної лінії передач.

Загалом за жовтень столиця зазнала 20 повітряних атак. А за 31 день повітряну тривогу не оголошували лише раз. Голова КМВА закликав містян ходити в укриття.

У ніч на 31 жовтня протиповітряна оборона України збила дві керовані авіаційні ракети та 17 "Шахедів".

Як повідомили Повітряні сили, ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Із напрямків Курськ, Орел ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Російська армія окупувала Селидове Донецької області, повідомили аналітики Deep State.

Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці і Курахівці. Всі ці населені пункти належать до Донецької області.

Офіційні джерела інформацію про захоплення Селидового наразі не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади Генерального прокурора Андрія Костіна.

Про це йдеться у тексті указу №745/2024, опублікованому на сайті президента.

Указ підписаний 31 жовтня.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій оприлюднило реакцію на висновок Європейської комісії щодо прогресу держав-кандидатів на вступ до ЄС, який містив критику телемарафону "Єдині новини".

Як зазначило відомство на своєму сайті, "рекомендації Єврокомісії щодо «Єдиних новин» взяті до уваги". При цьому міністр Микола Точицький продовжує наполягати на тому, що телемарафон не завершить свою роботу до кінця російсько-української війни.

За словами посадовця, "держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури". Наразі ж міністерство займається "щоденною роботою щодо створення простору для правди та свободи слова".

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що військові з Північної Кореї, вдягнувшись у російську форму та використовуючи російське спорядження, переміщуються до Курської області Росії.

Як пише The Guardian, міністр оборони США на пресконференції за підсумками зустрічі зі своїм колегою з Південної Кореї заявив, що оцінює кількість солдатів з КНДР в 11 тисяч осіб. Залучення їх до бойових дій є "вкрай імовірним", що, на думку Остіна, "може розширити та затягнути конфлікт" і "спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів".

Остін також пояснив журналістам, навіщо росіяни везуть на фронт бійців з КНДР: "Путін втратив чимало власних військ і мав обирати між цим варіантом і оголошенням мобілізації".

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