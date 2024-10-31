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У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)

За попередніми даними, минулося без потерпілих.

У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
Уламки дрона
Фото: ДСНС України в Telegram

У Подільському районі Києва на відкритій місцевості впали уламки дронів. На відкритій місцевості загорілася трава, а в двох двоповерхових будинках і адміністративній будівлі пошкоджено вікна. 

Також є інформація про пошкодження високовольтної лінії передач. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв. Ведеться робота по ліквідації пожежі", – сказав він. 

Загалом за жовтень столиця зазнала 20 повітряних атак. А за 31 день повітряну тривогу не оголошували лише раз. Голова КМВА закликав містян ходити в укриття. 

  • Повітряну тривогу для Києва оголошували декілька разів за ніч через загрозу ударних БпЛА. Попередня була в 5:35, а вже о 5:40 КМВА повідомила про роботу протиповітряної оборони.
  • Під час учорашньої атаки постраждав Солом'янський район: уламки дронів влучили в будинок і садочок. Постраждали дев'ятеро мешканців будинку. В суботу росіяни вбили в Києві дитину: в її будинок в Солом'янському районі влучив "шахед".
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