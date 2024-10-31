У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)

У Подільському районі Києва на відкритій місцевості впали уламки дронів. На відкритій місцевості загорілася трава, а в двох двоповерхових будинках і адміністративній будівлі пошкоджено вікна.
Також є інформація про пошкодження високовольтної лінії передач. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв. Ведеться робота по ліквідації пожежі", – сказав він.
Загалом за жовтень столиця зазнала 20 повітряних атак. А за 31 день повітряну тривогу не оголошували лише раз. Голова КМВА закликав містян ходити в укриття.
- Повітряну тривогу для Києва оголошували декілька разів за ніч через загрозу ударних БпЛА. Попередня була в 5:35, а вже о 5:40 КМВА повідомила про роботу протиповітряної оборони.
- Під час учорашньої атаки постраждав Солом'янський район: уламки дронів влучили в будинок і садочок. Постраждали дев'ятеро мешканців будинку. В суботу росіяни вбили в Києві дитину: в її будинок в Солом'янському районі влучив "шахед".