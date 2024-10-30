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У Києві внаслідок падіння "шахеда" горить квартира у житловому будинку (оновлено)

Столицю атакують ударні безпілотники ворога.

У Києві внаслідок падіння "шахеда" горить квартира у житловому будинку (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ГУ ДСНС у м. Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Солом'янському районі столиці під час атаки на місто російський ударних безпілотників.

За словами посадовця, спершу було відомо про пожежу у нежитлових приміщеннях. Проте згодом надійшла інформація про займання у квартирі.

На місці працюють екстрені служби, одній постраждалій медики надали допомогу на місці. Відомо ще про три випадки звернення до лікарів.

Станом на 4:30 загроза від "шахедів" триває, над Києвом працюють сили протиповітряної оборони.

Оновлення 4:51. Кількість постраждалих зросла до 9, серед них 11-річна дитина.

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