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Байден про війська КНДР: занепокоєння і "Україна має бити у відповідь"

Скупа реакція поки ще чинного президента.

Байден про війська КНДР: занепокоєння і "Україна має бити у відповідь"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок лаконічно відповів на запитання журналістів щодо загрози, яку становлять війська Північної Кореї, перебування яких у Курській області вже підтверджено Пентагоном.

Як пише Reuters, господар Білого дому заявив, що це питання "турбує його". Проте не озвучив жодних заходів, які б стали реакцією США на залучення КНДР до війни в Україні.

Представники ЗМІ уточнили, чи мають Збройні Сили України відповісти на дії росіян та корейців. На що Байден сказав "Так, але якщо вони перетнуть кордон України". 

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