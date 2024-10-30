Байден про війська КНДР: занепокоєння і "Україна має бити у відповідь"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок лаконічно відповів на запитання журналістів щодо загрози, яку становлять війська Північної Кореї, перебування яких у Курській області вже підтверджено Пентагоном.

Як пише Reuters, господар Білого дому заявив, що це питання "турбує його". Проте не озвучив жодних заходів, які б стали реакцією США на залучення КНДР до війни в Україні.

Представники ЗМІ уточнили, чи мають Збройні Сили України відповісти на дії росіян та корейців. На що Байден сказав "Так, але якщо вони перетнуть кордон України".