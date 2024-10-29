Російська армія за день понад 20 разів била по Нікопольщині

Внаслідок російського удару у Кривому Розі 15 постраждалих, з них 8 перебувають в лікарні, один у важкому стані.

Протягом дня 29 жовтня російська армія понад 20 разів била безпілотниками та артилерією по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні від обстрілів росіян потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 7 приватних будинків і 2 господарські споруди, мопед, лінії електропередач.

Крім того, за уточненою інформацією, через нічний обстріл Червоногригорівської громади, окрім АЗС, побиті 3 оселі і 3 господарські споруди.

Сьогодні цілий день тривала ліквідація наслідків ворожої ракетної атаки у Кривому Розі.

Загалом у місті пошкоджені майже 40 багатоквартирних будинків, один частково зруйнований. До переліку понівеченого додалися ще одна школа та заклад культури.

Також у Кривому Розі 15 постраждалих, з них 8 перебувають в лікарні, один у важкому стані.