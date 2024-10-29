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Ворожа поплічниця, яка наводила російські ракети на Харків за допомогою селфі, отримала 10 років тюрми

Улітку 2022 року жінка скоригувала удар по місцевому енергетичному підприємстві, на якому працювала.

Ворожа поплічниця, яка наводила російські ракети на Харків за допомогою селфі, отримала 10 років тюрми
Фото: СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала інформаторка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні удари росіян по Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Улітку 2022 року зловмисниця навела російські ракети на місцевий завод енергетичної галузі, на якому вона працювала. Щоб скоригувати ворожу атаку жінка сфотографувала себе на фоні підприємства і відправила фото ворогу.

Також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють Харків.

Для маскування жінка видаляла файли після кожного сеансу зв’язку з ФСБ, а також постійно змінювала мобільні телефони. Утім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю і затримали її, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження.

За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ і запропонував співпрацю.

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України). 

Раніше на Харківщині затримали 34-річного безробітного за підозрою у коригуванні обстрілів Вовчанська. 

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