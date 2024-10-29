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Зеленський: війна не може закінчитися просто тишею на фронті. Мають повернутися всі полонені й депортовані

У середу в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена четвертому пункту Формули миру. Українська команда разом із партнерами працюватиме над питанням повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Зеленський: війна не може закінчитися просто тишею на фронті. Мають повернутися всі полонені й депортовані
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Північної ради в Ісландії заявив, що війна не може закінчитися просто тишею на фронті: мають повернутися всі полонені й депортовані. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Зеленський розповів, що у середу в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена четвертому пункту Формули миру. Українська команда разом із партнерами працюватиме над питанням повернення українських дітей, яких викрала Росія. 

“Про декого з них ми знаємо, де вони, у яких умовах і як їх навчають забувати Україну, навіть обманом, кажучи, що в них немає родин. Але щодо більшості з них ми досі не знаємо, де вони зараз”, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, ідеться про десятки тисяч дітей, яких Росія викрала з окупованих територій України. Серед депортованих – діти з дитбудинків, ті, хто втратив батьків унаслідок російської агресії, та ті, кого розлучили з родинами під час російських фільтраційних заходів.

“Це одна з багатьох причин, із яких ця війна не може закінчитися просто тишею на фронті після кулуарних дискусій і приватних домовленостей купки політиків. Ми маємо повернути в Україну депортованих і полонених”, – наголосив президент.

Він подякував за підтримку Плану перемоги й закликав країни Північної Європи продовжувати тиск на Росію, підтримувати українських військових озброєнням і розбудовувати спільні й національні виробництва.

“Вільний світ має все необхідне, щоб захистити себе й усе, що люди цінують у житті. У нього є все – від моральної цілісності до військової сили. Усе, що потрібно, – це рішучість діяти, реалізовувати те, що необхідно для миру”, – підсумував Володимир Зеленський.

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