Зеленський: війна не може закінчитися просто тишею на фронті. Мають повернутися всі полонені й депортовані

Президент Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Північної ради в Ісландії заявив, що війна не може закінчитися просто тишею на фронті: мають повернутися всі полонені й депортовані. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський розповів, що у середу в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена четвертому пункту Формули миру. Українська команда разом із партнерами працюватиме над питанням повернення українських дітей, яких викрала Росія.
“Про декого з них ми знаємо, де вони, у яких умовах і як їх навчають забувати Україну, навіть обманом, кажучи, що в них немає родин. Але щодо більшості з них ми досі не знаємо, де вони зараз”, – сказав глава держави.
За словами Зеленського, ідеться про десятки тисяч дітей, яких Росія викрала з окупованих територій України. Серед депортованих – діти з дитбудинків, ті, хто втратив батьків унаслідок російської агресії, та ті, кого розлучили з родинами під час російських фільтраційних заходів.
“Це одна з багатьох причин, із яких ця війна не може закінчитися просто тишею на фронті після кулуарних дискусій і приватних домовленостей купки політиків. Ми маємо повернути в Україну депортованих і полонених”, – наголосив президент.
Він подякував за підтримку Плану перемоги й закликав країни Північної Європи продовжувати тиск на Росію, підтримувати українських військових озброєнням і розбудовувати спільні й національні виробництва.
“Вільний світ має все необхідне, щоб захистити себе й усе, що люди цінують у житті. У нього є все – від моральної цілісності до військової сили. Усе, що потрібно, – це рішучість діяти, реалізовувати те, що необхідно для миру”, – підсумував Володимир Зеленський.