У Покровську залишаються 12 тисяч людей, з них 57 – діти

Усі міста вздовж лінії фронту в Донецькій області майже повністю зруйновані, пошкоджена критична інфраструктура.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає "Радіо Свобода".

"За останні два тижні окупант збільшив кількість обстрілів, якщо два тижні було 2,5-2,4 тисячі разів, то зараз більше 3 тисяч майже кожного дня. Вкотре наголошую, що в області залишатися дуже небезпечно, щоб люди виїжджали, берегли себе та своїх близьких", – сказав він.

За словами голови області, безпечних міст на Донеччині майже не лишилося. В Покровській громаді, за його даними, залишаються 111 дітей.

"57 дітей у самому Покровську та 12 тисяч населення в Покровську. Виїхало понад 30 тисяч. Це дуже гарно, що люди виїжджають, тому що місто Покровськ обстрілюється кожного дня керованими авіабомбами, FPV-дронами – майже кожного дня, залишатися в місті дуже небезпечно", – зазначив Філашкін.

Він додав, що в місті великі проблеми з водопостачанням та електропостачанням. Через постійні обстріли комунальні служби не можуть усунути пошкодження.

Раніше голова міської адміністрації Покровська повідомив, що в Покровській громаді існує загроза зриву опалювального сезону через постійні російські обстріли.

Упродовж останнього місяця лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наразі Покровський напрямок знову став найважчим за тижневою кількістю атак.