Покровський напрямок знову став найважчим за тижневою кількістю атак

Курахівський, який був лідером минулого тижня, став другим.

Протягом тижня відбулося 1198 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку відбулося 40 зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця і Тихе. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов сказав у ефірі телемарафону.

На Куп'янському було 84 атаки ворога. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового і Вишневого.

На Лиманському напрямку оборонці зупинили 125 атак ворога у районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів і Зарічного.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 13 атак біля Виїмки, Івано-Даріївки, Білогорівки.

На Краматорському відбили 12 атак росіян, які прагнули просунутися вперед у районі Ступочок, Білої Гори, Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог провів 26 атак поблизу Торецька, Щербинівки, Нелипівки.

На Покровському захисники зупинили 328 атак окупантів у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки і Селидового. Росіяни активно застосовували авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 270 атак у районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дального, Катеринівки, Зоряного, Гострого, Антонівки.

На Времівському росіяни провели 73 атаки в районах Новоукраїнки, Богоявленки, Великої Новосілки і Золотої Ниви. Ворог залучав бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 11 атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоданилівки.

На Придніпровському Сили оборони відбили 29 атак.